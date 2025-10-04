Sağanak sonrası sel suları çekildi, temizlik çalışması yapıldı

Yağışın etkili olduğu ilçede, ev ve iş yerlerinin yanı sıra seraları ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin giriş katını su bastı. Otelde mahsur kalan turistler, çalışanların yardımı ile güvenli alana taşındı. Bir esnaf ise lastik botla suyla dolan sokakta kürek çekti.

Bazı yollar da polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. 2 saat boyunca kesintisiz sağanak devam ederken, metrekareye 146 kilogram yağış düştü. Bu durumu bazı vatandaşlar eğlenceye çevirirken, ilginç görüntüler oluştu.



DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ



Tuzla Mahallesi'nde yaşayan Eren Yılmaz'ın taşan deniz suları caddeyi doldurunca eline oltayı alıp, balık tutmaya çalıştığı görüldü. Yılmaz'ın sosyal medyadan paylaştığı bu görüntüsü de dakikalar içinde binlerce kez paylaşıldı. Fethiye Akarca Mahallesi'nde de yağmurda bir sitenin bahçesini su basması nedeniyle eve ulaşamayan vatandaşlar bot kullandı. Yağışın ardından Ölüdeniz'in simgesi haline gelen turkuaz renkli denizi, kahverengiye döndü. Ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik manzaralar yarattı.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Fethiye'de dün etkili olan sağanağın ardından ilçe merkezinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren sular altında kalan 70 iş yerinin sahibi, belediye ekipleri ile birlikte temizlik yaptı. Dispanser Sokak ve çevresinde etkili olan yağış sonrası cadde ve dükkanlarda biriken çamur, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Esnaf, iş yerlerinde biriken suyu tahliye ederek zarar gören eşyalarını dışarıya çıkardı. Belediye görevlileri, yağışın etkilediği diğer bölgelerde de temizlik ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.