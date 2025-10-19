Sağanak sürecek, hava 3-5 derece soğuyacak
7 kente kuvvetli yağış uyarısı yapan meteorolojinin tahminlerine göre batı illerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Yurdun büyük bölümünde de sağanak yağış var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyinde sağanak yağış bekleniyor.
MGM; Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'ye sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Hava sıcaklığının ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların yeni haftada Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz'de devam etmesi bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 17 derece.
- İstanbul 18 derece.
- Denizli 33 derece.
- İzmir 20 derece.
- Adana 27 derece.
- Ankara 19 derece.
- Samsun 20 derece.
- Malatya 23 derece.
- Diyarbakır 26 derece.
- Gaziantep 25 derece.
- Etiketler :
- Meteoroloji
- Yağmur
- Hava Durumu