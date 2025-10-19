Sağanak sürecek, hava 3-5 derece soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyinde sağanak yağış bekleniyor.

MGM; Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'ye sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Hava sıcaklığının ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yeni haftada Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz'de devam etmesi bekleniyor.

