Sağanak ve fırtına uyarısı
Hafta sonu batı illerinde yağış devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısına kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış devam edecek.
MGM'nin son tahminlerine göre Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında 40-60 km/saati bulan kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Bugün bazı merkezlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
Kırklareli: 17 derece.
İstanbul 21 derece.
Denizli 25 derece.
İzmir 25 derece.
Adana 35 derece.
Ankara 23 derece.
Sinop 26 derece.
Trabzon 27 derece.
Kars 22 derece.
Diyarbakır 32 derece.
Gaziantep 32 derece.
- Etiketler :
- Meteoroloji
- Yağmur
- Hava Durumu