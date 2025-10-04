Sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış devam edecek.

MGM'nin son tahminlerine göre Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında 40-60 km/saati bulan kuvvetli rüzgar bekleniyor.