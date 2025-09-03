Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarında sağanak yağış görülecek.



Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise kuvvetli olacak.



MGM Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun, Arvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Hatay için sağanak uyarısı yaptı.



Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer kuvvetli rüzgar görüleceği belirtildi.

