Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 20 ile sağanak; Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli rüzgar rüzgar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarında sağanak yağış görülecek.
Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise kuvvetli olacak.
MGM Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun, Arvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Hatay için sağanak uyarısı yaptı.
Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer kuvvetli rüzgar görüleceği belirtildi.
Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 36 derece.
- İstanbul 30 derece.
- Denizli 36 derece.
- İzmir 36 derece.
- Adana 34 derece.
- Antalya 32 derece.
- Ankara 30 derece.
- Sinop 30 derece.
- Erzurum 28 derece.
- Diyarbakır 39 derece.
- Gaziantep 38 derece.
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Yağmur
- Hava Durumu