Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerine sağanak yağış geliyor.

İzmir, Manisa, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde cuma-cumartesi günleri çok şiddetli sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Cumartesiden itibaren batı illerinin tamamında kuvvetli sağanak yağış, iç bölgelerde ise sis görülecek.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MGM, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege için ise saatteki hızı 40-60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.