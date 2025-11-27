Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
27.11.2025 07:13
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji batı illeri için sağanak yağış, Marmara ve Kıyı Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Cuma günü ise yağışlar şiddetleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerine sağanak yağış geliyor.
İzmir, Manisa, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde cuma-cumartesi günleri çok şiddetli sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Cumartesiden itibaren batı illerinin tamamında kuvvetli sağanak yağış, iç bölgelerde ise sis görülecek.
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
MGM, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege için ise saatteki hızı 40-60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Batıda sağanak yağışa kuvvetli rüzgar eşlik edecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 19 derece.
- İstanbul 20 derece.
- Denizli 20 derece.
- İzmir 21 derece.
- Adana 24 derece.
- Ankara 17 derece.
- Samsun 22 derece.
- Malatya 6 derece.
- Diyarbakır 15 derece.
- Gaziantep 18 derece.
Cumartesi itibarıyla sağanak yağış kuvvetlenerek iç bölgelere ilerleyecek.