Sağanak ve sis uyarısı
Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun kuzey kesimlerinde sağanak, Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'de ise sis ve pus görülecek.
Hava sıcaklığının çoğunlukla mevsim normalleri civarında, yer yer ise altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 16 derece.
- İstanbul 19 derece.
- Denizli 24 derece.
- İzmir 24 derece.
- Manisa 23 derece.
- Adana 29 derece.
- Ankara 19 derece.
- Samsun 19 derece.
- Malatya 21 derece.
- Diyarbakır 24 derece.
- Siirt 25 derece.
- Gaziantep 26 derece.
- Meteoroloji
- Sağanak Yağış
- Hava Durumu