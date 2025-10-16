Sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun kuzey kesimlerinde sağanak, Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'de ise sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının çoğunlukla mevsim normalleri civarında, yer yer ise altında seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.