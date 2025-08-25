Sağanak yağış geliyor
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3-5 derece azalmasıyla birlikte İstanbul dahil kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.
Hava sıcaklıkları ise bugün Güney Doğu Anadolu ile Akdeniz'in doğusunda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bazı merkezlerde bugün hava sıcaklıkları şöyle olacak:
- Bursa 31 derece.
- Edirne 31 derece.
- İstanbul 28 derece.
- Denizli 34 derece.
- İzmir 35 derece.
- Adana 35 derece.
- Antalya 34 derece.
- Ankara 28 derece.
- Sinop 29 derece.
- Trabzon 25 derece.
- Erzurum 30 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 39 derece.
