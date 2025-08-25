Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.



Hava sıcaklıkları ise bugün Güney Doğu Anadolu ile Akdeniz'in doğusunda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.