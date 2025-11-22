Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurt genelinde İzmir, Aydın, Muğla ve Edirne'de aralıklarla sağanak yağış görülecek. Bu 4 il dışında yurt genelinde hava açık olacak. Yarından itibaren ise batı illerinden başlayacak yağışlar tüm yurda yayılacak.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak özellikle Doğu Anadolu illeri gece saatlerinde sıfırın altına düşecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor.