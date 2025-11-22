Sağanak yağış geliyor
22.11.2025 06:53
NTV - Haber Merkezi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün batıda, yarından itibaren ise yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurt genelinde İzmir, Aydın, Muğla ve Edirne'de aralıklarla sağanak yağış görülecek. Bu 4 il dışında yurt genelinde hava açık olacak. Yarından itibaren ise batı illerinden başlayacak yağışlar tüm yurda yayılacak.
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak özellikle Doğu Anadolu illeri gece saatlerinde sıfırın altına düşecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor.
Yarından itibaren batı kesimleri etkileyecek sağanak yağış, hafta içi yurt geneline yayılacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 21 derece.
- İstanbul 20 derece.
- Denizli 26 derece.
- İzmir 24 derece.
- Adana 30 derece.
- Ankara 21 derece.
- Samsun 27 derece.
- Malatya 9 derece.
- Diyarbakır 18 derece.
- Gaziantep 23 derece.