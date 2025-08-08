Sağanak yağış ve sıcak hava uyarısı
30 kentte sağanak geçişleri görülecek ancak yurt genelinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürecek. Hafta sonu sıcaklıklar Ankara'da 34, İstanbul'da 33 ve İzmir'de ise 40 dereceleri bulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 kente sağanak, yurt geneline ise yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.
MGM'nin son tahminlerine göre Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Çankırı, Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Giresun, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde gün içinde sağanak yağış görülecek.
Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgar ise Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esecek.
Bazı merkezlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Edirne 35 derece.
- Balıkesir 34 derece.
- İstanbul 31 derece.
- Denizli 39 derece.
- İzmir 39 derece.
- Adana 37 derece.
- Ankara 34 derece.
- Konya 33 derece.
- Sinop 33 derece.
- Samsun 32 derece.
- Trabzon 29 derece.
- Erzurum 32 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 39 derece.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 10 Ağustos 2025 Pazar İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 11 Ağustos 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 12 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°.
