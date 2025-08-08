Sağanak yağış ve sıcak hava uyarısı

Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

MGM'nin son tahminlerine göre Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Çankırı, Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Giresun, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde gün içinde sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 kente sağanak, yurt geneline ise yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Bazı merkezlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 10 Ağustos 2025 Pazar İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 11 Ağustos 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 12 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°.