Sağır ve dilsiz çocuğa işkence
İstanbul Esenyurt'ta iki çocuk, sağır ve dilsiz başka bir çocuğu dövüp işkence etti. Çocuklar o anları cep telefonuyla kaydedip mağdurun ağabeyine gönderdi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk, bir internet kafede sıkıştırdıkları sağır ve dilsiz çocuğu kabloyla dövüp penseyle işkence yaptı.
Saldırgan çocuklar, o anları kaydettikten sonra görüntüleri çocuğun ağabeyine göndererek "Şikayetçi olursan sana da aynısını yaparız." dedi.
Ağabeyin ihbarı üzerine işkence yapan çocuklar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
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