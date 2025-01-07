Sağır ve dilsiz çocuğa işkence

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk, bir internet kafede sıkıştırdıkları sağır ve dilsiz çocuğu kabloyla dövüp penseyle işkence yaptı.

Saldırgan çocuklar, o anları kaydettikten sonra görüntüleri çocuğun ağabeyine göndererek "Şikayetçi olursan sana da aynısını yaparız." dedi.

Ağabeyin ihbarı üzerine işkence yapan çocuklar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.