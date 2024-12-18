Sağlığı tehlikeye atmaya devam ediyorlar: 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi
Aydın'da sahte zeytinyağı üretenlere yönelik operasyonda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adresleri belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı, doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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