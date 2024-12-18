Sağlığı tehlikeye atmaya devam ediyorlar: 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adresleri belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı, doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.



Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.