Sağlığı tehlikeye atmaya devam ediyorlar: 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'da sahte zeytinyağı üretenlere yönelik operasyonda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Sağlığı tehlikeye atmaya devam ediyorlar: 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adresleri belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 3,5 ton tağşişli , doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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