Sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirecek teklif Meclis'te

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AK Parti, sağlık çalışanlarının uzun zamandır beklediği özlük haklarını iyileştiren düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.



14 maddeden oluşan kanun teklifiyle, sağlık çalışanlarına ek ödeme tavan oranları arttılıyor. Düzenlemeyle, döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

Üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesine alınacak.



Düzenlemeye göre, tabip ve diş tabiplerine ek ödeme yapılabilmesi için yüzde 180 oranı, yüzde 265 olarak arttırılıyor.

Teklif ile sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alan ancak sağlık sigortası bulunmayanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan borçları için ödeme kolaylığı da getiriliyor.



Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Sağlık Komisyonunda ele alınması bekleniyor.

''İLK BÜYÜK ADIM ATILDI''

Düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adim atıldı" dedi.

