Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsten en çok vefat görülen 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsten bugün 63 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca, Türkiye'deki vaka sayısını ve en çok vefat görülen 10 ili de açıkladı.

01.04.2020 - 20:17

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Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Koca, "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün bütün illerimizde virüs vakası var.

İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 882, İzmir'de 853, Ankara'da 712 vaka var.

İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

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