Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Nisa Bebekten sevindirici haber var

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini söyledi.

Haberler 08.04.2022 - 22:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Nisa Bebekten sevindirici haber var

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Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen, daha sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nisa bebeğin son durumunu Sağlık Bakanı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" mesajını paylaştı.

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