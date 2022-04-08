Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Nisa Bebekten sevindirici haber var

Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen, daha sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nisa bebeğin son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" mesajını paylaştı.