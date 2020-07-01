Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayıları yükselen ve düşen illeri açıkladı

Son dakika haberi! Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Hastalığın gündmden düşmesi mümkün görünmüuor.



Virüs gerçeğini dikkate alarak başarımızı kaldığımız yerden sürdürmeliyiz. Kurallara uyum gösteren herkes hayat kurtaran kahramanlardan biridir. Maske, mesafe temizlik sağlığımızınve hürriyetimisin koruyucusudur.

Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Hasta etme gücünün zayıfladığı görüşü bilimsel değildir.

Maske kullananların bir kısmının dikkatli olmadığı görülmektedir. Günlük maskeler ertesi gün koruyucu olmaz.

Gündelik hayattaki değişim ve izole yaşam ruhsal gerilimi artırdı. İyimserliğimizi korumalıyız.

Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Toplam vakaların Yüzde 53,74'ü İstanbul'da tespit edildi.

Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır.

Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'dir.

Son bir ayda Covid-19 pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor. Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 19 can kaybı yaşandı, bin 192 yeni vaka tespit edildi.

Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse ona açık olacağımızı söyleyebilirim.

Avrupa sadece solunum sıkıntısı veya semptomu olan vatandaşlara sağlık taraması yapıyor. Avrupa, bizde olduğu gibi birçok alanda tarama yapmıyor. Test sayımıza da dikkat ederseniz; vaka sayımız düşmesine rağmen 50 binin altına düşmedi. Avrupa'nın yaptığı test sayılarının da altında olmadığını biliyoruz.

(OKulların açılması) Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız.

(65 yaş üstüne yönelik) Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız.

Taşıyıcılık oranı yüzde 0,24. Bununla birlikte biz antikor taraması da yapıyoruz. Bu taramada da koruyuculuk yüzde 0,81. Bu 132 bin kişide olan son durum. 153 bin kişi için de çalışma gelecek hafta itibariyle bitmiş olur. Daha net konuşabiliriz. Şu an için taşıyıcılığın da, koruyuculuğun da yüksek olmadığını söyleyebiliriz.