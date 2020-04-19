Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'bahar' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan corona virüs salgınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."