Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'bahar' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 19.04.2020 - 17:19

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan corona virüs salgınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

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