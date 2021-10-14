Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere 'günaydın'lı aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının, 23 yaş altı kişilerden oluştuğunu hatırlatarak, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 08:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere 'günaydın'lı aşı çağrısı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım." ifadelerini kullandı.

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