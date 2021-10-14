Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere 'günaydın'lı aşı çağrısı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım." ifadelerini kullandı.

Günaydın,

Çantalar hazır mı?

Gençler, kahvaltımızı yaptık mı?

Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere:

Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların %40’ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2021