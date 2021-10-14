Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere 'günaydın'lı aşı çağrısı

Haberler - Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 08:23
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım." ifadelerini kullandı.
Günaydın,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2021
Çantalar hazır mı?
Gençler, kahvaltımızı yaptık mı?
Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere:
Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların %40’ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım.