Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan TL cinsinden 1 euro değerindeki artışa ilişkin konuştu.
İlaç fiyatlarında yılda bir kez kur güncellemesi yapıldığını söyleyen Koca, bu artışın artık 6 ayda bir yapılacağını söyledi.
Koca bu değişikliğin yerli üreticiyi korumak ve ilaç temininde sıkıntı yaşamamak için yapıldığını söyledi.
“DEPOLARDA 200 BİN HEPATİT A AŞISI VAR”
Koca, Hepatit A aşısında sıkıntı olduğu iddialarına da cevap verdi. Stoklarda 200 bin adet Hepatit A aşısı bulunduğunu söyleyen Koca, 400 bin aşının da yakın zamanda depolarda olacağını söyledi.
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