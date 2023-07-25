Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan TL cinsinden 1 euro değerindeki artışa ilişkin konuştu.



İlaç fiyatlarında yılda bir kez kur güncellemesi yapıldığını söyleyen Koca, bu artışın artık 6 ayda bir yapılacağını söyledi.



Koca bu değişikliğin yerli üreticiyi korumak ve ilaç temininde sıkıntı yaşamamak için yapıldığını söyledi.

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru artırıldı Haberi Görüntüle “DEPOLARDA 200 BİN HEPATİT A AŞISI VAR”



﻿​Koca, Hepatit A aşısında sıkıntı olduğu iddialarına da cevap verdi. Stoklarda 200 bin adet Hepatit A aşısı bulunduğunu söyleyen Koca, 400 bin aşının da yakın zamanda depolarda olacağını söyledi.

