Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarında yapılan kur düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. “İlaç fiyatlarında yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu.” diyen Bakan Koca, yerli üreticiyi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için kur artışlarının 6 ayda bir yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı , fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan TL cinsinden 1 değerindeki artışa ilişkin konuştu.

İlaç fiyatlarında yılda bir kez kur güncellemesi yapıldığını söyleyen Koca, bu artışın artık 6 ayda bir yapılacağını söyledi.

Koca bu değişikliğin yerli üreticiyi korumak ve ilaç temininde sıkıntı yaşamamak için yapıldığını söyledi.

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru artırıldı

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru artırıldı

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“DEPOLARDA 200 BİN HEPATİT A AŞISI VAR”

﻿​Koca, Hepatit A aşısında sıkıntı olduğu iddialarına da cevap verdi. Stoklarda 200 bin adet Hepatit A aşısı bulunduğunu söyleyen Koca, 400 bin aşının da yakın zamanda depolarda olacağını söyledi.

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