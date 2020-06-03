Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması (65 yaş üzerine kısıtlama devam edecek mi?)

Son dakika haberi!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Mücadelemizin birinci dönemini tamamladık, ikinci bölümüne geçtik. 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme sürecine girdik.

Tehdit devam etmektedir. Tedbirlere uymak sağlığımızı güvenceye almak yanında yavaşlayan ekonominin hızlanması anlamına geliyor.



Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız.

Tedbirlere uymak eğitim şartlarının normalleşmesi anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilere güvenli şartları hazırlamış olmalıyız.

Yaşlılarımızın kısıtsız şekilde sokağa çıkabileceği şartları, uyucağımız tedbirleri biz sağlayacağız.

Salgına karşı koruyucu kalkanımız bellidir, maske takacağız, insanlarla aramıza 1,5 metre mesafe koyacağız. Maske bir buçuk metre mesafenin ihlali için gerekçe olmamalıdır.

Covid-19 salgını sebebiyle 4 bin 585 hastamızı kaybettik. Tedbirler sadece şahsımızla ilgili değildir.

Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. Tedbirlere daha ısrarla uymalıyız, tedbirlere uymadığımız taktirde normalleşmenin her alanı risk alanı haline gelecektir.

"İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ"

Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz.

"AVM'LER 3 SAATTEN FAZLA KALINMAMALI"

AVM girişlerinde kuyruk oluşmamalı girişte ateş ölçümü yapılmalı. AVM'lerde 3 saatten fazla kalınmamalı.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor. Ertelenmiş tedaviler için randevu vermeye başlayacaklar. Gerekli olduğunda sağlık kuruluşlarına müracaat edelim, bunu MHRS üzerinden yapalım. Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim.

Evimizin dışındaki hayatımızın adı kontrollü sosyal hayattır. Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir. Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür.

Son 24 saatte 931 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130 bin 852 oldu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. Önümüzdeki dönemde genel bir düşünce yok ama il bazında vakalardaki sayılarda bir değişme olursa yine görüşülür. Bilim Kurulu'nun bir önerisi olmadı.

65 YAŞ ÜZERİ KISITLAMASI KALKACAK MI?

Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.

Var olan kuralları vatandaşın zorlamaması gerekiyor.

TOPLU TAŞIMA

(Toplu taşımada Covid-19 tedbirleri) Şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi araca alınmayacak.

Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını, devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmadan fayda görüyoruz

Bu kadar emek verip başarı elde ettiğimiz bir noktada, bu yeni dönemi yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor.