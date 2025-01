Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu NTV'de | Aile hekimlerine ilişkin açıklama: Hedef koruyucu hekimliği ön planda tutmak

Bakan Memişoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

TÜM HEKİMLERE ESTETİK YETKİSİ



"Geçmişte bu konuda esasında sertifikasyon bu tür uygulamaları yapacak eğitimler vererek bazı hekimlerimize bu yetki verilmişti. Plastik cerrahi ve dermotoloji yetkisinde gözüküyor ama bu işlemler esasında hekimlik açısından uygulanabilir.

Cilt altı enjeksiyonu gibi düşünmek lazım. Bunun eğitimini alan, bunun eğitimini veren branşlarla ilgili bir açıklık getirdik. Yeni bir şey değil, olması gereken bir şeydi.

Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.

"MERDİVENALTINI ENGELLEMİŞ OLACAĞIZ"

Sadece bunu hekimlik mesleğinde uzmanlık aşamasında, Tıpta Uzmanlık Kurulu dediğimiz, uzmanlığın planlamasını yapan kurulca çekirdek eğitim müfredatında eğer ilgili branşlar bunu ilave ediyorlarsa, bunu uygulayabilir oldu.

Aynı zamanda da bir sertifikasyon programı yapacaksak, onun eğitiminde ne verileceği, ne şekilde bunun yapılacağı, bunun programla ve müfredatla tespit edilip verilmesini sağlayacağız.

Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdivenaltını engellemiş olacağız.

KAMUYA DÖNÜŞLER HIZLANACAK MI?

Şu anda toplam plastik cerrahlarımızın beşte biri kamuda çalışıyor. Cildiye hekimlerimizin ise üçte biri çalışıyor. Sadece estetik amaçlı uygulamaların sonucunda bunların kamuda azaldığını söyleyemeyiz.

Özellikle uzman hekim açığımızı, üç dört sene içinde bunların da kamuda yeteri sayıda olmasını planlamak için çalışma yaptı. Randevu sistemimizde en önemli sorun bu branşlarla alakalı.

AİLE HEKİMLİĞİNE YENİ YÖNETMELİK



Aile hekimliğini çok önemsiyoruz. Siz koruyucu hekimliği yapmazsanız, 5-10 sene sonra şekerinden kilosuna kadar, çok büyük bir sıkıntıya girersiniz. Aile hekimliğini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz.



Aile hekimliği kişilerin sağlığından sorumlu. Genel anlamda söylüyorum; 3 bin 500 nüfusun aile hekimi, bu nüfusun sağlıklı kalmasını sağlamaktan sorumlu. Öyle olunca bir önceki döneme göre, eğer bu nüfus daha çok hastalanıyorsa, onun koruyucu sağlık hizmeti yeteri kadar verilmemiş diye düşünürüz. Aynı nüfus daha çok hastaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa aynı nüfus bir önceki döneme göre, demek ki koruyuculuğu yeteri kadar sağlatamamış demektir.

"MAAŞLARI KESMEDİK, TEŞVİKLER ARTTI"



Biz aile hekimliği maaşlarını kesmedik. Biz şunu yaptık, bunların teşvik miktarlarını artıralım. Bu teşvik miktarlarını üç kat artırarak, bu nüfus daha az hastaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa; sana ilave bir teşvik ödemesi yapacağız.

Aile hekimlerimize cari bir bütçe veriyoruz. Kurumsal kimlik oluşturmamız lazım. Aile hekimliğinin fiziki yapısının düzeltilmesi gerekiyor. Bu çalışmayı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Sonuçta hekimlik ve sağlık güven endeksli bir hizmet. Karşıdaki insanlara güvenmeniz lazım. Biz bu konuda kamu olarak aile hekimlerimizi destekleyeceğiz.

Eyleme katılan arkadaşlarla ilgili, onların da ikna olacağını düşünüyorum. Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz.

İSTEĞE BAĞLI RAPORLARIN ÜCRETLİ OLMASI



Temel sağlık hizmetlerimizi tamamen ücretsiz yapıyoruz. Sadece şunu yapıyoruz şu anda; üçüncü ve ikinci basamaklarda uygulanan sadece akupunktur ve fitoterapinin bunun eğitimini almış ve yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından yapılabilirliğini sağlıyoruz.

Amacımız sadece aile hekimlerine gitmeyi sağlamak. Zaten aynı tedavi üçüncü basamak hastanelerde yapılabiliyor. Bu dünyada gelişmiş ülkelerde yaygın bir uygulama.

İsteğe bağlı raporlar, devlet ve özel hastanelerde ücret mukabilinde veriliyordu. Aile hekimleri bunları veremiyordu. Biz de dedik ki, aile hekimleri oradaki ücretin biraz daha düşüğüne verebilir hale getirelim.

AİLE HEKİMLERİ SERTİFİKA ALIP İŞLEM YAPABİLECEK Mİ?



Aile hekimliği eğitmenleri, çekirde eğitim müfredatında bu konuyu getirirlerse değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Sertifikasyonu her hekim için yapacağız. Bunu hekimlerin başvurusu ve kura sistemiyle yapacağız. Şu an aile hekimleri için böyle bir planlamamız yok. Sertifikasyon kontenjan dahilinde olacak. Şu an estetik amaçlı uygulamalara izin vermeyeceğiz.

YENİDOĞAN ÇETESİ: "EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVEN DÜŞÜKLÜĞÜ"



Bu istisnai bir durum… Türkiye sağlık konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bebek ölümleri, anne ölümlerine baktığınız zaman Türkiye dünyada iyi yerde… 500 gramın altında bebekleri bazı ülkeler bırakırken, biz onları yaşatabilen bir sağlık çalışanı grubuna sahibiz.



Gerekli cezayı alacaklar. Bizim avukatlarımız da bu işin takibinde… Geriye doğru baktığımızda bebek ölümlerinin ihmalin sonucunda olduğunu tespit ettikten sonra hastaneleri kapattık.

Özel hastane yönetmeliği üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık içindeyiz, kamuoyu ile paylaşacağız."