Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin alarm halinde olduklarını belirterek, "Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum. Daha salgın gelmeden veya belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
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11 soruda maymun çiçeği rehberi: Maymun çiçeği nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, ne zaman test yaptırılmalı?

11 soruda maymun çiçeği rehberi: Maymun çiçeği nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, ne zaman test yaptırılmalı?

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Kemal Memişoğlu, Hatay'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, M çiçeği (mpox) hastalığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son zamanlarda gündeme gelen bu maymun çiçeğiyle ilgili de herkes bir beklenti içinde. Herkes her gün her dakika bir haber içinde ama biz nasıl Covid-19'da sağlık sistemimizin ve çalışanlarımızın başarısını test ettiysek, emin olun her türlü salgında, hastalıkta, sağlıkla ilgili sorunu çözebilecek hem insan gücüne hem sağlık altyapısına sahibiz.

"DAHA SALGIN GELMEDEN İNSANLARIMIZIN KORKMASINI İSTEMİYORUZ"

Biz insanların panikle, korkuyla değil, önden tedbir ve planlamayla, hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Daha salgın gelmeden veya belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Özellikle toplumumuz da bizlerin, yani resmi makamların söylediklerine itibar etmeliler. Her türlü hazırlığı yaptığımızı, maymun çiçeği de olsa başka salgınlar da olsa bunların üstesinden gelebileceğimizi bilmelerini istiyorum."

"ALARM HALİNDEYİZ ANCAK ŞU ANA KADAR TANISI KONULMUŞ BİR HASTAMIZ YOK"

Kişisel temizliğin önemine vurgu yapan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"En önemli şey, her türlü salgında esasen kişisel tedbir, temizlik, hijyen. Aynı zamanda bizler de hem hudut kapılarımızda hem içeride her türlü testi yapabilecek, gerektiği zaman aşısını yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahibiz. Onun için tedirgin olmalarını, korkmalarını, paniklemelerini istemiyoruz. Emin olun biz her gün, her saniye bununla ilgili alarm halindeyiz ancak şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum."

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