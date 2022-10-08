Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımıza bağlı 478 kurum palyatif bakım hizmeti vermektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa bağlı 478 kurumun palyatif bakım hizmeti verdiğini ve geçen yıl bundan 59 bin 7 kişinin yararlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımıza bağlı 478 kurum palyatif bakım hizmeti vermektedir
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Bakan Koca, Dünya Palyatif Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Palyatif bakım, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle uzun süre tedavi alması gereken hastaların tedaviye ek olarak ihtiyaç duyduğu hizmettir. Bakanlığımıza bağlı 478 kurum palyatif bakım hizmeti vermektedir. Geçen yıl bu hizmetten 59 bin 7 kişi yararlandı."

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