Sağlık Bakanı Koca: Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da Valiliği ve Kepez Devlet Hastanesini ziyaret edecek. Koca, Antalya, Isparta, Burdur il değerlendirme toplantıları öncesinde basın toplantısı düzenledi.



Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:



''Tam kapanmanın vaka sayılarını düşürmesini umuyoruz. 14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz salgında yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamalarla bir miktar düşüş sağlansa da istediğimiz düzeyde olmadı. Düşüş hızını azaltmak için tam kapanma bir zaruret halini aldı. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka değişim hızlarını vaka oranlarını iller bazında her hafta düzenli olarak yayınlamaktayız.



Bugün Antalya'yı bu anlamda detaylarıyla değerlendireceğiz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak.

"ANTALYA'DA YÜZDE 35 AZALMA GÖRÜLDÜ"

Salgınla mücadelede bildiğiniz gibi filyasyonun önemi büyük. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Antalya'da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldü. Antalya'da yatak doluluk oranımız yüzde 47.7'ye yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66.3'e düşmüş oldu. Antalya aşılamayı başarıyla yürüten illerden biri. Salgını yenmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmalıyız.