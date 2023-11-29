Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli." ifadelerini kullandı.



Koca, paylaşımında bebeğin fotoğrafına da yer verdi.

Defne Devlet Hastanesinde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli. pic.twitter.com/mhRTKWCY3n — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2023