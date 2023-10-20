Sağlık Bakanı Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin İsrail saldırısı altındaki Filistin’e gemi hastanesi gönderip, bölgede sahra hastanesi kurmaya hazır olduğunu söyledi. Bakan Koca, “Türkiye, bebeklerin, masum insanların yanında olmaya devam edecektir. Bizim tarafımız insandır, tarafımız insanlıktır.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Tel Aviv'den kara operasyonu sesleri yükseldi (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün)

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Tel Aviv'den kara operasyonu sesleri yükseldi (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün)

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İsrail’in ’ye yönelik bombardımanı 14’üncü gününde de sürüyor.

Bölgede can kaybı sayısı her geçen saat artarken, Sağlık Bakanı ’dan bir açıklama geldi.

Hasta ve masun insanların çaresizliğinin ’ye büyük görev yüklediğini söyleyen Bakan Koca, “Gazze’deki hastane saldırısının ardından, Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, Mısır ve Lübnan’ın da içinde bulunduğu çok sayıdaki muhattabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. Buna kararlılıkla devam ediyorum.” dedi.

“TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA HAZIR”

Koca, Türkiye’nin bölgeye gemi hastanesi göndermeye ve sahra hastaneleri kurmaya hazır olduğunu belirterek, “Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız.” dedi.

Bakan Koca, “Bu şartlarda, Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey, kutsal görevdir. Türkiye, bebeklerin, masum insanların yanında olmaya devam edecektir. Bizim tarafımız insandır, tarafımız insanlıktır.” dedi.

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