Sağlık Bakanı Koca: Hedef haziranda 40, temmuzda 20 yaş üstünü aşılamış olmak

''Hedef haziran sonuna kadar 40 yaş üstünü aşılamak.''



Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Dünyada bir aşı savaşı olduğunu, tedarik için her türlü girişimi ısrarla yaptıklarını söyleyen Bakan Koca şöyle konuştu:



''Zorluklar var, biliyorum. Ama ben sonuç alacağımıza, haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum. İkinci hedefimiz temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için.''



''TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ, İSTANBUL'DA DÖRDÜNCÜ PİK''



Hürriyet gazetesine konuşan Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarındaki tırmanışı da değerlendirerek İstanbul'da dördüncü, Türkiye'de üçüncü pikin yaşandığını söyledi.

Bunda mutasyonlarla birlikte tedbirlere uyulmamasının da etkili olduğunu belirten Koca şu ifadeleri kullandı:



''RAMAZANI FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ''



''Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef. Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım. Hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz.''



HASTANELERDE DOLULUK UYARISI



Peki vaka ve hasta sayılarındaki artış sağlık sistemini zorluyor mu? Koca bu konuda ise şunları söyledi:



''Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında. Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar.''

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