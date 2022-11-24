Sağlık Bakanı Koca: Hekim artışına ihtiyacımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının sunumunu gerçekleştirdi.

Bakan Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre, 2022 yılında kamudan 2 bin 239 uzman hekim istifa ederken, 9 bin 86 uzman hekim istihdam edildi. İstifa eden hekim sayısı bin 955, istihdam edilen hekim sayısı 14 bin 627 oldu.

Böylelikle, bu yıl kamudan istifa eden toplam uzman hekim ve hekim sayısının 4 bin 194 olurken, istihdam edilen uzman hekim ve hekim sayısı 23 bin 713'e ulaştı.



Söz konusu veriler, ekim ayında istihdam edilen uzman hekim ve hekim sayıları ile üniversite ve diğer kamu kuruluşlarına geçmek için ayrılanları da kapsıyor.

Sağlık personeli sayısında OECD ülkelerine kıyasla hızla artış kaydetmelerine rağmen talepler karşısında hala açığın sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı, ''Mesai sonrası çalışmayı da teşvik ederek kapasitemizi yükseltiyoruz. Bununla birlikte bazı branşlarımızda hekim artışına hala ihtiyacımız olduğunu ifade etmeliyim. Yeni insan kaynağına ihtiyacımız var'' açıklamasında bulundu.