Bakan Koca özetle şunları söyledi;

"Şehir hastaneleri konusunda birçok iddia var. Yeni dönemde bulundukları yerlerde en son noktada hizmetin verilebilir olduğu, eğitim, araştırma ve klinik çalışmaşların da yapıldığı hastanelerdir. Hedeflenen 32 şehir hastanesinden dokuzunu açtık. Bu hastanelerde hiçbir şekilde hasta garantisi söz konusu değildir.

Bu fiyatlar üzerinden artışın bir sözleşmeye bağlanmadığı hatta 78 ay önce bir indirim yapıldı. Görüntülemede yüzde 40 indirim bulunuyor. Dünyada hiçbir yerde bu fiyatları göremezsiniz.

Bu hastanelerde herkesin katılabileceği ihaleler yapacağız. Hastaya bağlı olmayan kira ve hizmet durumu var. Sağlık, Maliye Bakanlıkları'nın borç yüklenim anlaşması yok.

"YÜRÜYEN BANTLARLA HASTANE İÇİ ULAŞIM KOLAYLAŞACAK"

Bilkent'teki hastane 8 tane dal hastanesinden oluşuyor. 8 hastanenin birer başhekimi ve mali direktörlerin olduğu bir yönetim şekli. Her branşın kendi içinde sorununu çözen bir yaklaşım. Ulaşımı kolaylaştırmak üzere yürüme bantları oluşturuyoruz. Antep'teki projeyi bu anlamda yürüme bantlarını daha da yoğunlaştıracağız. Hastaneler şehri oluşturuyoruz. Bunu şehrin en yakınında olan yere yapmak daha anlamlı.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı ile ilgili şu an bir sorun yok. Toplam 300 bin Hepatit B, 550 bin Polio aşısını dağıttık. Aşıyı yerlileştirmek istiyoruz. Difteri ve tetanos için de bu yıl ağustos ayında ruhsatını veriyoruz. İlk yerli aşılar difteri ve tetanos için olacak.

İlkokul dönemindeki aşıların mutlaka yapılması gerekiyor.

Sağlık turizmini çok önemsiyoruz. 5 yılda gelen hasta sayısını 5 kat artırmak istiyoruz. 2018'de gelen hasta sayısı 500 bini buldu. Dünya ölçeğinde en ucuz sağlık hizmeti veren ülkeyiz. Hastayı ortada bırakmayan bir yaklaşım tarzımız var."

OBEZİTEYE KARŞI ÖNLEMLER

Toplumun üçte biri obez, üçte biri fazla kilolu. Bu ciddi bir sorun."