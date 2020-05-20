Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Corona virüs riskinin devam ettiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımında, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı 20.05.2020 - 02:33 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 02:37

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden corona virüs riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Koca, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan corona virüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.

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