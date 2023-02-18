Sağlık Bakanı Koca: Salgın hastalık riski kontrol altında

Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkımın oluştuğu Hatay'da çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları Hatay'dan takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Koca, afetin yaşandığı 10 ilde yatan yaralı sayısının 6 bin 108 olduğunu söyledi.

Diğer illere sevk edilen yaralılarla toplam sayının 21 bin 859 olduğunu söyleyen Koca, 13 bin 612 kişinin ise taburcu olduğunu söyledi.

Salgın hastalık riskine ve alınan önlemlere ilişkin de bilgi veren Koca, şunları söyledi:

"Örnekler deprem gibi afetlerden sonra salgın hastalıkların can yakıcı olduğunu göstermektedir. İnanıyorum ki hayat şartları kolay olmasa da alacağımız tedbirlerle depremzede kardeşlerim hayata sarılacaktır. Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartıdır. Bu amaçla bakanlığımızca şebeke suyunun gittiği yerlerle ile birlikte tankerle su verilen toplam 1181 noktada klor ölçümü yapıldı. İlk günden itibaren 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapıldı.

6 bin 832 noktada uygun, 1547 noktada yetersiz bulundu. İçme suyu olarak şişelenmiş suların kullanımı için çalışma başlatıldı. Tüm çadır kentlerimizde halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. Bu bilgilerle birlikte şu bakımdan müsterih olun, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskleri kontrol altında. Salgına meydan vermeyecek şekilde hazırlık yaptık. 5 bin 746 kişide bağırsak enfeksiyonu, 1483 kişide döküntülü hastalık, 103 kişide sarılığa, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlandı. tedavilerine hemen başlandı."