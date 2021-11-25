Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Covid-19 aşısı TURKOVAC için bugün itibarıyla acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını, aşının yıl bitmeden kullanıma girmesini ümit ettiklerini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.11.2021 - 10:26

Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

Sağlık Bakanı , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Koca, konuşmasına millet için önemli bir müjdeyi vererek başlamak istediğini söyledi.

Fahrettin Koca, "Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC, bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.

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