Sağlık Bakanı Koca, Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi: Kötü örneğe son kez bakın

Maskeyi çenesine indirdiği Twitter kapak fotoğrafını değiştiren Sağlık Bakanı Koca, "Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı.

İHA 17.06.2020 - 03:58

Sağlık Bakanı Koca, Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi: Kötü örneğe son kez bakın

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrası Twitter kapak resmindeki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını değiştirdi.

Koca, “Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Kontrollü sosyal hayat-maske+mesafe" ifadelerinin yer aldığı bir görseli kapak fotoğrafı yaptı. 

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