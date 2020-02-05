Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası bütün uçuşlarda termal kamera uygulamasına geçilecek

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili olarak 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini söyledi.



Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek" dedi.



"ÜLKEMİZDE YETERLİ MASKE MEVCUT"



Koca, "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.



Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz" ifadesini kullandı.



"42 KİŞİNİN EVDE GÖZETİM ALTINDA TUTULMASI ÖNERİLEBİLİR"



Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu, Çin'den 42 kişiyi getiren uçaktaki mürettebat ve sağlık ekibinin, pazartesiden sonra evde gözetim altında tutulmasını önerebilir" diye konuştu.

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