Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim

Corona virüs vaka sayılarını düşürmek için tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Bakan Koca, sosyal mesafe kuralına dikkat çekerek, "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.07.2020 - 22:21 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 22:22

Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, "Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim."

"HER TÜRLÜ KALABALIKTAN UZAK DURALIM"

Bakan Koca, sosyal mesafe uyarısında bulunduğu bir diğer paylaşımında ise, "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

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