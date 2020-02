Sağlık Bakanı Koca:  Yolcuların hiçbirinde hastalık belirtisi yok

Koca, 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanı'na gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400 M tipi askeri kargo uçağını karşıladı. Karşılamada Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de yer aldı.



Operasyona ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Bakan Koca, 42 kişiyi sağ salim getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Operasyonun ambulansa dönüştürülen TSK'ye ait bir uçakla gerçekleştirildiğini aktaran Koca, uçağın beraberindeki sağlık ekibiyle, dün öğlen saatlerinde hareket ettiğini hatırlattı.



Uçakta toplam 42 yolcu bulunduğunu belirten Koca, şöyle devam etti:



"Aileleri ile beraber 32 Türk, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan vatandaşı, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere, toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Yine Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, özellikle bu yolculuk sürecinde maske dahil, kıyafetler dahil, alınması gereken bütün tedbirler alınarak bu yolcular getirildi. Uçakta bulunan enfeksiyon uzmanı İrfan Hocamız ile telefonla görüşme yaptım. Kendileri, var olan yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, herhangi bir şüphenin olmadığını, bütün vatandaşlarımızın ve dost, kardeş ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler."



Ayrıca, askeri personelin de sağlıklı olduğunu öğrendiğini ifade eden Koca, getirilen 42 kişinin hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcular için kullanılmak üzere hazırlanan Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledileceğini bildirdi.



Şimdiye kadar hiçbir ülkenin Çin'den getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmediğini anlatan Sağlık Bakanı Koca, "Bu anlamda her hastanın ayrı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda planladık. İlk günden itibaren numuneleri alınıp her 3 günde bir bu numune tekrarlarının yapılıp ve özellikle bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılacağı, bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilip atılacağı bir süreç planlandı." dedi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün "ciddi durum" ilan etmesinden önce ülke olarak bütün tedbirleri erken dönemde aldıklarını vurgulayan Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Bakanlık olarak olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştığımızı altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir Corona virüs tanısı alan hastamız olmadı. En son İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde numune alınan 6 yaşındaki Çinli vatandaşın da bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreçte özellikle üniversitelerimizde yetkin olduğunu bildiğimiz, Bakanlığımızda yetkin olduğunu bildiğimiz akademisyenlerimizden oluşan geniş bir Bilim Kurulu oluşturduk. Bilim Kurulu olarak her gün bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri ve önerileri ele alarak bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Bu süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz, bundan sonra da paylaşmaya devam ediyor olacağız."



Sağlık Bakanlığının açıkladığı bilgiler dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini isteyen Koca, gelen yolcuların yine Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda ambulanslarla hastaneye sevkinin yapıldığını vurguladı.



Gelenlerin hastane ortamına yerleştikten sonra Bilim Kurulu adına orada alınması gereken tedbirleri ve hastanenin durumunu yerinde göreceklerini bildiren Koca, "Özellikle devletimizin güçlü olduğunu dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile özellikle anbean takip ederek süreç hakkında hep bilgilenmiş oldular, daha 3 dakika önce Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle tekrar arayıp yolcuların durumu ile ilgili bilgi aldılar. Bu süreci birlikte götürdüğümüz Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına da ayrıca teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.