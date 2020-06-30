Sağlık Bakanı Koca'dan asker uğurlama tepkisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlama görüntülerine "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

ntv.com.tr 30.06.2020 - 16:00

Sağlık Bakanı Koca'dan asker uğurlama tepkisi

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Corona virüs nedeniyle ara verilen celp döneminin gelmesiyle İstanbul'da yine bilindik asker uğurlama görüntüleri gerçekleşti.

İstanbul Valiliği yol kapatan hava ateş açan kalabalık gruplarla ilgili cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, maskenin kullanılmadığını asker uğurlama görüntülerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da tepki geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, "Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor" dedi.

Koca, "Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerini kullandı.

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