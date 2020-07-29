Sağlık Bakanı Koca'dan, bayramda corona virüs tedbirleri açıklaması

Bilim Kurulu bayram önlemleri gündemiyle toplandı.

Toplantı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalı. Hayvan satış alanlarında kısa kalınmalı. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış kesim alanlarında bulunmamalı.

''KURBAN BAYRAMI HEP BİRLİKTE VERECEĞİMİZ BİR SINAV''

Abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalı evde alınmalıdır. Namaza herkes kendi seccadesiyle gitmelidir. Bu Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınavdır. Bütün bayram boyunca dikkat edeceğimiz en kritik hususlardan biri ise şudur: El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav. Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak. Yüz yüze ziyaret makbul değil, kutlama telefonla yapılmalı.

''BAYRAMDA KISITLAMA GÜNDEMDE YOK''

Bayramda kısıtlama gündemde yok. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90'ın üzerindedir. Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur. Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın. Influenza'nın da devreye girmesiyle yoğun bakım hastane yükünün ve can kayıplarının artacağı bir tablo beklentisi var. Hastalarımızda kritik eşik olan zatürre oranını da sizlerle bundan böyle düzenli paylaşacağız.

İKİNCİ DALGA OLUR MU?



Dünyada ikinci dalga beklentisinin olduğunu görüyoruz. Erken dönemde bizim şu günlerde bu döneme daha iyi bir geçiş yapmamız gerekiyor. Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor. Vefat oranlarımız dünyaya göre düşüyor ama entübe hastalarımızda artış olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin ikinci bir dalga içinde olduğunu söyleyemeyiz birinci dalganın etkisi hala devam ediyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Eğitimin şekli şehirlere göre farklılık gösterebilir. Okullardaki eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız çalışıyor.

AŞI AÇIKLAMASI

Herkesin beklentisi olan bu konu önemli. Zannediyorum önümüzdeki 4-5 veya 6 ay ocak-şubat-mart gibi yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir gibi görülüyor. Son birkaç hafta epey mesafe kat eden ülkeler oldu. 1-2 ay sonra olacak beklentisi içinde olmamalıyız önümüzdeki 4-6 içinde bu konuda gelişme dünyada olabilir. Ülkemizde 6 çalışma devam ediyor. Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de işbirliğini de yakinen takip ediyoruz.



''ON BİN KİŞİDEN 26'SI BELİRTİ GÖSTERMİYOR''

Saha araştırması bitti. Pozitiflik oranı yüzde 0.26. Yani on binde 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir. On bin kişiden 26'sı aramızda belirti göstermeden dolaşıyor. Bağışık oranı yüzde 0,8.

''AYASOFYA SEVİNCİNİ YAŞARKEN DİSİPLİNE OLMALIYDIK''

Ayasofya 86 yıllık hayalimizdi. Bu sevinci yaşarken bu ortamda disiplinize ederek yaşıyor olmalıydık yer yer uyanlar oldu uymayan görüntüleri de görmüş olduk. Sevinci yaşarken maske mesafe kuralını sevincimizi paylaşırken de devrede tutmamız gerektiği kanaatindeyim.

ANKARA'DAKİ HASTANELERDE YATAK DOLULUK ORANLARI

Ankara'da yoğun bakımdaki doluluk oranlarımız yüzde 67, standart yataklarımızın doluluk oranı yüzde 49, solunum cihazlarının ise yüzde 25.



65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?



Bayram sonrası erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu'nun önerisi var. Bayram sonrası erken dönemde bunları kaldırma noktasında Bilim Kurulu'nun yaklaşımı var. Bununla ilgili bayram sonrası duyurusunu yapmış olacağız.

UÇUŞ YASAKLARI



İran Afganistan Kazakistan'a kısıtlama oldu. Ülkelerle ilgili yer yer bir takım testler yapıyoruz. Üçüncü ülke Kazakistan oldu.''