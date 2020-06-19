Sağlık Bakanı Koca'dan belediyelere uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi LGS ve YKS sırasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

"Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz" diyen Koca, şunları kaydetti:

"Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız."



SINAV GÜNLERİ UYGULANACAK SOKAĞA

ÇIKMA KISITLAMASININ DETAYLARI

