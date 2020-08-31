Sağlık Bakanı Koca'dan 'Büşra hemşire' açıklaması

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istemiş, Yavaş da aşurelerin yola çıktığını Twitter'dan duyurmuştu.

Bu mesajın altına yorum yapan bir kişi, Büşra hemşirenin işine son verilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunmuş, hemşireyi de tehdit etmişti.



Olaya tepkisiz kalmayıp Büşra hemşireyi telefonla arayan Sağlık Bakanı Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, söz konusu kişi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.