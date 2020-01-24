Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsü açıklaması: Çinli hasta ülkesine gönderildi

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İstanbul Büyükçekmece'de gözlem altına alınan Çin uyruklu kişi ülkesine gönderildi.

Açıklama corona virüsüyle ilgili alınan önlemleri anlatmak üzere kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Havalimanları başta olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Bakan, "Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan edilmesi için erken olduğunu söyledi. Biz risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Uluslararası kurumlarla işbirliği içinde takip ediyoruz. Bir rehber hazırlayarak bugün yayınladık" dedi.

Koca, "Liman ve havalimanlarında sürekli sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen uçuşlar için bulaşıcı hastalık önlemlerini devreye soktuk. Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taranmasına başladık. Herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık. Sıradan bir gripte de benzer bulgular olabilir" diye konuştu.

"VUHAN'DAN GELDİĞİ BELİRLENİNCE İZOLE EDİLDİ"

Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de hastaneye başvuran Çin uyruklu hastaya da değinen Koca, hastanın Vuhan'dan geldiği belirlenince izole edildiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Bakan Koca, şunları söyledi: Çift olduğu söylendi, domuz gribi olduğu söylendi... Kadın hasta Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Kadının Çin'den beraber geldiği yolcuların hiçbirinde bulguya rastlanmadı. Diğer yolcular döndü, bu yolcu ise 36 saat gözlem altında tutuldu. Klinik bulgularında herhangi bir bozulma gözlenmedi. Şüpheli vaka olarak gördüğümüz hasta ülkesine dönme talebi üzerine Çin'e özel ambulans ve sağlık personelimizle gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. En ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz.

"15-20 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre corona virüsün bulaşıcılık oranının influenza'ya (grip) göre daha az olduğunu belirten Koca, şöyle devam etti:

"Çin'den gelen bütün yolculara DSÖ önermemesine rağmen termal kamera ile tarama yapıyoruz. Bulaştırıcılık ateşten sonra söz konusu. Bu hastayı 36 saat klinik olarak gözlemledik. 36 saatte bir ilerleme olmadığı ateşin devam etmediğini görünce hastanın talebi üzerine Çin'e gönderdik. Tetkiki daha bitmedi. Önümüzdeki günlerde netleşmiş olur. Bizdeki numune sayılarına göre önümüzdeki 3-4 gün içinde netlemiş olur.Biz burada temelde pozitif gibi görerek temasta olan herkesle ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Hastanede temasta bulunan 15-20 kişi gözlem altında tutuluyor.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ



Vatandaşların paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını da kaydeden Koca, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:

"Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğü olabiliyor. İleri durumlarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı düşük. Eller sıklıkla yıkanmalı. Herhangi bir bulguda vakit kaybedilmeden bir sağlık kurumuna başvurulmasını istiyoruz."

DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU

Hastaneye kaldırılan Deniz Baykal'ın sağlık durumu için ise Koca şunları dedi: Deniz Baykal'ın ciddi bir sağlık sorunu yok. Üst solunum yolu enfeksiyonu var. Daha önceden geçirdiği hastalık nedeniyle tedbiren takibe aldılar. Ciddi bir rahatsızlığı olmadığını söyleyebilirim.