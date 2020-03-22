Sağlık Bakanı Koca'dan duygulandıran paylaşım

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı bir paylaşım geldi.



Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Koca, "Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik" ifadesini kullandı.

"ANNE BABAMIZI GÖRMEMİZ İÇİN EVDE KALIN"



Bakan Koca’nın paylaştığı fotoğrafta pankart tutan iki kardeş şu mesajı verdi:



"Bizim annemiz sağlıkçı babamız asker ikisi de çalışıyor. İzinleri yok kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın"

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