Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bazı ülkelerde görülmeye başlanan corona virüsün Eris varyantına Türkiye'de henüz rastlanmadığını açıkladı. Türkiye'de tespit edilen varyantların hasta etme gücünün Omicron'dan daha yüksek olmadığını belirten Koca "Vatandaşımız müsterih olsun. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil.'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Özden Erkuş / Ankara

Sağlık Bakanı , kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

COVID-19'DA YENİ VARYANT ENDİŞESİ

Bakan Koca, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Eris varyantına bağlı vakanın 'de henüz görülmediğini söyledi.

Koca şöyle konuştu:

''Referans laboratuvarlarımızda sürekli analizler yapılıyor. Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil.

''ESKİ GÜNLERE DÖNMEK SÖZ KONUSU DEĞİL''

Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız."

ORGAN NAKLİ İLACI BULUNAMIYOR MU?

Organ nakli sonrasında kullanılan ilacın bulunamadığı iddiaları da sorulan Koca, ''İlgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada 5 ayrı eşdeğeri, eşdeğer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var. Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak. Pazardan çekilen firma tamamen rekabeti sürdüremediği için çekiliyor.'' ifadelerini kullandı.

KAMUDAN AYRILAN HEKİMLER

Fahrettin Koca, kamu hastanelerinden ayrılan doktorlara ilişkin son verileri de paylaştı.

Koca, hekimlerin özlük haklarını iyileştiren ''Beyaz Reform'' düzenlemesiyle yılın ilk sekiz ayında kamudan ayrılan hekim sayısının bir önceki yıla göre yüzde 40 azaldığını söyledi, kamu görevine dönen hekim sayısının ise 8 bini bulduğunu belirtti.

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