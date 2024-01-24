Sağlık Bakanı Koca'dan "Hastalık X" açıklaması

Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu tahmin edilen "Hastalık X" ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi. Koca hastalığın gerçek hayatta karşılığının olmadığını, adının teorik çalışmalarda geçtiğini söylerek, "Siz rahat olun." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan "Hastalık X" açıklaması
Disease (X) hastalığı nedir, belirtileri neler?

Disease (X) hastalığı nedir, belirtileri neler?

Haberi Görüntüle

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamalarının ardından gündeme gelen "Hastalık X" ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

'Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun"

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...