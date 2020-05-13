Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" ifadeleri üzerinde durdu.

Maske ve sosyal mesafenin yeni hayat tarzının iki önemli şartı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:



"Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı birlikte olduğumuz tüm alanlarda Koronavirüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + Sosyal Mesafe."



KAPATILAN PARKA AKIN ETTİLER

