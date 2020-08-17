Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı çocuklar ve gençlerin salgına karşı başarı için elinden geleni yaptığını belirterek "Kurallara uyulsun, okullara dönülsün" paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı 17.08.2020 - 09:23 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 09:25

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Kurallara uyulsun, okullara dönülsün'' çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve gençler, okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mısınız?"

Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta "Kurallara uyulsun. Okullara dönülsün" ifadesi kullanıldı.

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