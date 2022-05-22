Sağlık Bakanı Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması: Pandemiye yol açmaz

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, "Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Haberler 22.05.2022 - 17:41

Sağlık Bakanı Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması: Pandemiye yol açmaz

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Son dakika haberi!

Covid-19 salgını tamamen gündemimizden çıkmadan dünyada bu kez maymun çiçeği virüsü paniği yaşanıyor.

Virüs şimdiye kadar 13 ülkede görüldü. Vaka sayısı da 100'ü geçti. Sağlık Bakanlığı 'de vaka görülmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise acil toplantı kararı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada hastalığa ülkemizde rastlanmadığını yineledi. 

Bakan Koca açıklamasında virüsün pandemiye yol açmayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır"

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGINI MI BAŞLIYOR? 

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