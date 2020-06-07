Bakan Koca, Twitter hesabından, "Sosyal mesafe kuralına balıklarla balıkçılar arasında uyuldu" ifadesinin yer aldığı, İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşların fotoğrafını paylaştı.



Koca, bu paylaşımına, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin." notunu düştü.