Sağlık Bakanı Koca'dan tatil uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" uyarısını yaptı.

ntv.com.tr 02.08.2020 - 13:27 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 13:33

Sağlık Bakanı Koca'dan tatil uyarısı

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Kurban Bayramı tatilinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Sahil kesimlerinde plajlar doldu taştı. Objektiflere vatandaşların corona virüs önlemlerine dikkat etmediği kareler yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" ifadelerini kullandı. 

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