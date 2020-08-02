Sağlık Bakanı Koca'dan tatil uyarısı

ntv.com.tr 02.08.2020 - 13:27 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 13:33
Son dakika haberi!
Kurban Bayramı tatilinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.
Sahil kesimlerinde plajlar doldu taştı. Objektiflere vatandaşların corona virüs önlemlerine dikkat etmediği kareler yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020