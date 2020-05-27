Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbirli olun" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı 26.05.2020 - 23:14 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 04:27

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk corona virüs vakasının görüldüğü günden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını belirterek, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"EVİMİZİN KIYMETİNİ BİLMEYE DEVAM ETMELİYİZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı tüm ülkede kalktığını anımsattı.

Koca, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. 

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