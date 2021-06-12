Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı için "gönüllülük" çağrısı: 33 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Covid-19 Türk aşısının Faz 3 insan çalışmasına "enabiz.gov.tr" adresinden gönüllü olunabileceği bilgisinin yer aldığı görseli paylaştı.



Bakan Koca, paylaşımında, "Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" notunu düştü.



Öte yandan aşı randevusunda dakik olanlara aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkürlerini ileten Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusunun bulunduğuna işaret etti.

Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

33 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Bakan Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz" dedi.

