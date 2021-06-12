Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı için "gönüllülük" çağrısı: 33 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşıda 3. faz çalışmaları için gönüllülük çağrısında bulundu.  Bakan Koca ayrıca 1. ve 2. dozların toplamıyla 33 milyon doz aşının yapıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 12.06.2021 - 12:00 | Son Güncelleme : 12.06.2021 - 16:00

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı için "gönüllülük" çağrısı: 33 milyon doz aşı yapıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Covid-19 Türk aşısının Faz 3 insan çalışmasına "enabiz.gov.tr" adresinden gönüllü olunabileceği bilgisinin yer aldığı görseli paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" notunu düştü.

Öte yandan aşı randevusunda dakik olanlara aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkürlerini ileten Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusunun bulunduğuna işaret etti.

33 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Bakan Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz" dedi. 

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